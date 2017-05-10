КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В среду мэр Мелитополя Сергей Минько попал в ДТП. Пострадавших в аварии нет. За рулем частного автомобиля находился его водитель. Местом столкновения стала ул. Грушевского в районе Краеведческого музея. Вторым автомобилем — участником аварии был ВАЗ 2113.

ria-m.tv Мэр Мелитополя попал в ДТП

По словам водителя ВАЗа, он сдавал задом с парковки и не убедился в безопасности маневра. В результата на двери Mercedes мэра — небольшая царапина. У ВАЗа видимых повреждений нет. Водителей забрали на освидетельствование.

Напомним, Украина стала лидером в Европе по уровню смертности из-за ДТП.