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    Происшествия

    Мэр Мелитополя попал в ДТП

    (обновлено: )94
    Как отмечается, пострадавших в аварии нет. За рулем частного автомобиля находился водитель мэра Мелитополя. Местом столкновения стала ул. Грушевского в районе Краеведческого музея.
    Мэр Мелитополя попал в ДТП
    ria-m.tv

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В среду мэр Мелитополя Сергей Минько попал в ДТП. Пострадавших в аварии нет. За рулем частного автомобиля находился его водитель. Местом столкновения стала ул. Грушевского в районе Краеведческого музея. Вторым автомобилем — участником аварии был ВАЗ 2113.

    ria-m.tv
    Мэр Мелитополя попал в ДТП

    По словам водителя ВАЗа, он сдавал задом с парковки и не убедился в безопасности маневра. В результата на двери Mercedes  мэра — небольшая царапина. У ВАЗа видимых повреждений нет. Водителей забрали на освидетельствование.

    Напомним, Украина стала лидером в Европе по уровню смертности из-за ДТП.

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