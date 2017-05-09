В Одессе предотвращена попытка нападения на верующих - полиция

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Группа лиц пыталась совершить нападение на верующих в Одессе в День Победы 9 мая, полиция пресекла массовые беспорядки, которым там могли произойти, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области во вторник.

"Одесские правоохранители предотвратили массовые беспорядки. Группа лиц пыталась совершить нападение на верующих, которые слушали музыку через звукоусилительную аппаратуру. Полицейские не допустили разжигание конфликта. Продолжается проверка", — говорится в сообщении.

При этом полиция не уточняет где это происходило.

Ранее полиция сообщала, что пресекла конфликт на Аллее славы в Одессе — там возник конфликт между группой лиц разных политических взглядов. По данным полиции, количество задержанных в Одессе во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, составило 15 человек.

Также ранее сообщалось, что 9 мая правоохранители задержали за различные правонарушения около 50 человек в Украине, в основном, из-за использования запрещенной символики. По данным полиции, сотрудники полиции задержали одного человека в Днепре, 12 — в Одессе, по два — в Хмельницком и Чернигове, 31 участник акции был задержан в Киеве.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.