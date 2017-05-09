Во Львове у Вечного огня сожгли георгиевскую ленту

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во Львове в ходе мероприятий в местах захоронений воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, проукраинские активисты сожгли георгиевскую ленточку, отобранную у одной из женщин, сообщает издание "Диалог.ua".

На львовском "Холме Славы" во вторник зажгли Вечный огонь, но почетного караула не было и официальные мероприятия не проводились, отмечает УНИАН.

Ветераны, прибывшие на место захоронений, возложили цветы на могилы, символически зажгли лампадки и, избегая каких-либо контактов с представителями националистических сил, постепенно покинули территорию военного мемориала.

"В это время одна из женщин подошла к могиле советских воинов и демонстративно развернула георгиевскую ленту, на что отреагировали представители общественных организаций, которые попросили женщину скрыть ленту, чтобы избежать инцидентов и провокаций, после чего женщина спрятала ленту", — говорится в сообщении информагентства.

В то же время, по данным "Диалог.ua", активисты сожгли эту ленту. Издание и информагентство УНИАН опубликовали соответствующие фотографии.

"Одна женщина на Холм Славы принесла "георгиевскую ленточку", которую активисты сожгли у Вечного огня. Провокаторша долго возмущалась и ворчала на активистов, но затем успокоилась", — говорится в сообщении.