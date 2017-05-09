КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали 9 мая в Хмельницком местного 32-летнего мужчину с запрещенной символикой: его рюкзак был украшен, в том числе, надписью "СССР" и георгиевской лентой, передает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Инну Проник.

По ее данным, на массовое мероприятие по чествованию памяти погибших во время Второй мировой войны, которое проходило возле Вечного огня, пришел молодой человек с ярко-красным рюкзаком, украшенным большим гербом Советского Союза, надписью "СССР" и георгиевской лентой. По словам пресс-секретаря, своим видом он вызывал возмущение со стороны общественных активистов, собравшихся на возложение цветов.

"Depo.Хмельницкий" В Хмельницком задержали мужчину с рюкзаком с советской символикой

"Предотвратить бурный конфликт между 32-летним хмельничанином и активными представителями общественности удалось… Правоохранители объяснили мужчине, что использованные им аксессуары запрещены в Украине, и передали его патрульным, которые доставили его в Хмельницкий отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", — сообщила Проник.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Минюст Украины в соответствии с "законом о декоммунизации" принял решение лишить коммунистические партии права быть субъектом политических и избирательных процессов.