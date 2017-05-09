Ситуация в центре Киева: в силовиков бросают дымовые шашки

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Участники марша "Никто не забыт. Ничто не забыто" в сопровождении полиции начали движение от станции метро "Арсенальная".

Сообщается, что по ходу движения колонны в правоохранителей, которые охраняют участников марша, летят дымовые шашки и пакеты с краской.

Участники шествия скандируют "Фашизм не пройдет!". Из окон заблокированного офиса ОУН в колонну также летят неизвестные предметы.

Колонна участников акции отправилась от метро Арсенальная по улице Ивана Мазепы к парку Вечной славы. Участники памятного шествия несут портреты своих родственников, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Активисты поют военные песни, в колонне также идет оркестр.

Ранее сообщалось, что правоохранители заблокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша.

Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.