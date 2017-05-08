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    СБУ задержала торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО

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    В ходе обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных из военных арсеналов.
    СБУ задержала торговцев оружием, вывезенным из зоны АТО
    СБУ

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала группу торговцев оружием, вывезенным из зоны военной операции в Донбассе, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали группу торговцев, которые продавали вывезенное из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы в нескольких областях Украины", — говорится в сообщении.

    Николай Коханивский (в центре). Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как отмечается, оперативники Одесского управления СБУ задержали одного из участников группировки при попытке продажи автомата Калашникова с патронами. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных из военных арсеналов. Сотрудники СБУ изъяли автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовку с маркировкой "ММГ ВМ", винтовку калибра 32 миллиметра, по два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт 12 М "с глушителем, пистолет-пулемет "РМ-63 ЯАК".

    "Торговцы также хранили десять гранат к подствольного гранатомета "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти пять тысяч патронов различного калибра и тому подобное. По месту жительства одного из фигурантов правоохранители изъяли оборудование для изготовления боевых патронов", — отмечается в сообщении.

    Открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием", пяти задержанным, в том числе организатору группировки, сообщено о подозрении в совершении преступления.

    Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Одессе группу местных жителей по подозрению в "подготовке терактов, диверсий и провокаций".

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