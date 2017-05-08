Под Одессой уничтожили аллею, созданную в память о трагедии 2 мая - "Оппоблок"

Неизвестные в городе Южный Одесской области в ночь на понедельник уничтожили аллею берёз, высаженную в третью годовщину событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда в пожаре погибли почти 50 человек, сообщается на сайте партии "Оппозиционный блок".

"В ночь на 8 мая 2017 года в центре города Южный Одесской области неизвестные уничтожили всю аллею берез, высаженных в третью годовщину одесской трагедии 2 мая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, аллея была высажена по инициативе депутата Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Виталия Саутенкова при поддержке национальной платформы "Женщины за Мир". Было высажено 48 берез ровно количеству погибших в результате одесской трагедии человек.

"Оппозиционный блок" Под Одессой уничтожили аллею, созданную в память о трагедии 2 мая

В Одесской региональной организации "Оппозиционного блока" уверены, акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций, которые на протяжении последних трех лет "совершенно беспрепятственно и безнаказанно орудуют в Одессе и Одесской области, совершая нападения на офисы партии, членов и сторонников политической силы".

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.