В ДНР озвучили версии взрыва на дороге к "Саур-Могиле"

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Официальная версия взрыва на дороге, ведущей к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в районе города Шахтерск Донецкой области — теракт, сообщил журналистам представитель администрации главы ДНР.

"Официальная версия взрыва – это теракт", — сказал он.

На дороге были заложены два фугаса, цитирует Донецкое агентство новостей источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

"Два фугаса было заложено, один из них сработал. Погибших и пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в районе могут находится и другие взрывоопасные предметы, местность осматривают саперы.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на трассе, ведущей к "Саур-Могиле" в понедельник утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Власти квалифицировали их как теракт.

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Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.