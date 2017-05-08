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    В ДНР озвучили версии взрыва на дороге к "Саур-Могиле"

    (обновлено: )63414
    Источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР сообщил, что на дороге, ведущей к "Саур-Могиле", были заложены два фугаса, в районе могут находится и другие взрывоопасные предметы.
    Ситуация на Саур-Могиле. Архивное фото
    REUTERS / Максим Шеметов

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Официальная версия взрыва на дороге, ведущей к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в районе города Шахтерск Донецкой области — теракт, сообщил журналистам представитель администрации главы ДНР.

    "Официальная версия взрыва – это теракт", — сказал он.

    На дороге были заложены два фугаса, цитирует Донецкое агентство новостей источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

    "Два фугаса было заложено, один из них сработал. Погибших и пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.

    Он добавил, что в районе могут находится и другие взрывоопасные предметы, местность осматривают саперы.

    Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на трассе, ведущей к "Саур-Могиле" в понедельник утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Власти квалифицировали их как теракт.

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    Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.

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