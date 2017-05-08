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    Два дома повреждены в пригороде Ясиноватой из-за обстрела

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    Сообщается, что в результате обстрела пригорода Ясиноватой Донецкой области повреждены несколько домой, пострадавших нет.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Два дома повреждено в результате обстрела села Минеральное в пригороде Ясиноватой в результате обстрела, сообщили РИА Новости в администрации города.

    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Вечером был обстрел села Минеральное. По Ленина, 5 было прямое попадание в кровлю, дом сгорел. По улице Глинина попадание рядом с домом, повреждено остекление", — сказали в мэрии.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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