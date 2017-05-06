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    В Донецкой области военный ВСУ покончил с собой

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    (обновлено: )11120
    Согласно информации, по факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой. Об этом говорится на странице подразделения в Facebook в субботу.

    Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ
    УНИАН
    Призрак бродит по ВСУ, призрак суицида

    "Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в воинской части в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего солдата Александра Ткачева из Волновахского района в Донецкой области. Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщает, что утром 24 апреля его госпитализировали в больницу с нервным срывом, в тот же день вечером солдат якобы покончил жизнь самоубийством.

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