В Донецкой области военный ВСУ покончил с собой

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой. Об этом говорится на странице подразделения в Facebook в субботу.

"Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воинской части в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего солдата Александра Ткачева из Волновахского района в Донецкой области. Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщает, что утром 24 апреля его госпитализировали в больницу с нервным срывом, в тот же день вечером солдат якобы покончил жизнь самоубийством.