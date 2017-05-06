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    В Харьковской области четыре ребенка отравились химикатами

    (обновлено: )39
    На подоконнике самая маленькая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, приняла их за конфеты и угостила остальных. Родители в это время были на огороде.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В селе Ракитное Харьковской области четверо детей отравились препаратом против огородного вредителя, сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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    "Вчера, 5 мая, в 19:05 в полицию поступило сообщение от врача Нововодолажской центральной районной больницы о том, что в медицинское заведение доставлены четыре девочки (в возрасте от 5 до 7 лет) с отравлением неизвестным веществом", — говорится в сообщении.

    Полиция на месте выяснила, что девочки — две сестры и их подруги — находились во дворе дома.

    "На подоконнике самая маленькая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, приняла их за конфеты и угостила остальных", — говорится в сообщении. Родители в это время были на огороде. На помощь позвала старшая сестра, которая увидела, что дети едят яд.

    После оказания первоочередной медицинской помощи для дальнейшего лечения дети были направлены в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

    Напомним, 3 мая в лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, отравились 97 человек.

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