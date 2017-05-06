В Венгрии на Дунае столкнулись два украинских судна

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. На Дунае в территориальных водах Венгрии столкнулись два украинских судна, сообщает УНИАН.

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"При расхождении теплоход "Иркутск" левым бортом … навалил на левый борт пассажирского теплохода "Молдавия", — сообщили изданию в украинском дунайском пароходстве.

По данным пароходства, столкновение произошло в пятницу на 1730-м километре реки Дунай. Загрязнения окружающей среды и протечки корпусов нет, суда не утратили мореходных качеств. Жертв тоже нет.

Расследованием инцидента занимаются венгерские власти.

Напомним, 27 апреля исследовательский корабль ЧФ РФ "Лиман" затонул в Черном море после столкновения с другим кораблем у пролива Босфор.