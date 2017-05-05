наверх
05.05.201716:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мининфраструктуры: корабль РФ пытался захватить украинский катер в Черном море

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (113)

    40502
    По информации Мининфраструктуры, во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы штатных учений в районе Скадовска в Черном море российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море недалеко от города Скадовск Херсонской области.

    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News
    Le Monde: длинный, как у улитки, украинский след Манафорта

    "Двадцать четвертого апреля во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы штатных учений в районе Скадовска в Черном море российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна", — говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

    Сообщается, что российский корабль якобы потребовал от украинского катера, чтобы тот "застопорил ход и лег в дрейф". Как утверждают в министерстве, команда украинского катера отказалась выполнять эти требования и взяла курс на Скадовск.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка