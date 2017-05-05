В харьковском парке парень перерезал вены на глазах у прохожих

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Молодой человек перерезал вены на глазах у прохожих на центральной аллее парка Шевченко в Харькове, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Молодой человек доставлен в больницу. Ему оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
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Инцидент произошел накануне вечером.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Устанавливаются все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что в Харькове пенсионер выбросился с 7 этажа больницы.