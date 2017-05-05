наверх
05.05.201711:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В харьковском парке парень перерезал вены на глазах у прохожих

    (обновлено: )22410
    По данным региональной полиции, инцидент произошел накануне вечером на центральной аллее парка Шевченко. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Молодой человек перерезал вены на глазах у прохожих на центральной аллее парка Шевченко в Харькове, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Молодой человек доставлен в больницу. Ему оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Появились кадры трамвайного "дрифта" в Харькове

    Инцидент произошел накануне вечером.

    По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Устанавливаются все обстоятельства.

    Ранее сообщалось, что в Харькове пенсионер выбросился с 7 этажа больницы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Репетиция участников Евровидения-2017
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка