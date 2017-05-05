В парке Мелитополя посетители "забыли" обглоданные лошадиные головы

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Лошадиные головы со снятой кожей обнаружили в парке им. Горького в Мелитополе Запорожской области, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Так, посетители парка обнаружили на одной из скамеек необычную находку, оставленную неизвестным.

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По данным ria-m.tv, на место инцидента около полуночи прибыл директор парка Олег Обрезанов, отметив, что считает акцию спланированной, однако в полицию не обратился.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе полиции пришлось приковать женщину к забору.