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    В парке Мелитополя посетители "забыли" обглоданные лошадиные головы

    (обновлено: )9110
    Посетители парка накануне вечером обнаружили на одной из скамеек необычную находку, оставленную неизвестным. На место инцидента около полуночи прибыл директор парка.
    Лошадиные головы
    ria-m.tv

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Лошадиные головы со снятой кожей обнаружили в парке им. Горького в Мелитополе Запорожской области, сообщают местные СМИ.

    Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Так, посетители парка обнаружили на одной из скамеек необычную находку, оставленную неизвестным.

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    По данным ria-m.tv, на место инцидента около полуночи прибыл директор парка Олег Обрезанов, отметив, что считает акцию спланированной, однако в полицию не обратился.

    Ранее сообщалось, что в Мелитополе полиции пришлось приковать женщину к забору.

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