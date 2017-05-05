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    Похищение памятника Бернесу в Нежине: полиция разыскивает преступников

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    В областном главке Нацполиции сообщили, что правоохранители "продолжают розыск злоумышленников, которые похитили бронзовую скульптуру в Нежине и спрятали в яме на окраине города".
    Украденный в Нежине памятник Марку Бернесу
    ГУ НП в Черниговской области

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полиция Черниговской области подтвердила информацию об обнаружении ранее украденного памятника советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу, розыск похитителей продолжается, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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    Неизвестные похитили памятник Бернесу в Нежине. Полиция Черниговской области открыла уголовное производство в связи с кражей памятника. В четверг полиция нашла украденный памятник

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    "Полиция разыскала похищенный в Нежине памятник Марку Бернесу. Полиция Черниговщины продолжает розыск злоумышленников, которые похитили бронзовую скульптуру в Нежине и спрятали в яме на окраине города", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным полиции, правоохранители получили информацию о местонахождении похищенного памятника Бернесу, прибыв на указанное место, они обнаружили поврежденную скульптуру — неизвестные скрыли ее канаве.

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    Найденный памятник артисту Марку Бернесу

    В пресс-службе отметили, что работает следственно-оперативная группа, полиция продолжает оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к краже.

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