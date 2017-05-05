Похищение памятника Бернесу в Нежине: полиция разыскивает преступников

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Полиция Черниговской области подтвердила информацию об обнаружении ранее украденного памятника советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу, розыск похитителей продолжается, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Неизвестные похитили памятник Бернесу в Нежине. Полиция Черниговской области открыла уголовное производство в связи с кражей памятника. В четверг полиция нашла украденный памятник.

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"Полиция разыскала похищенный в Нежине памятник Марку Бернесу. Полиция Черниговщины продолжает розыск злоумышленников, которые похитили бронзовую скульптуру в Нежине и спрятали в яме на окраине города", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, правоохранители получили информацию о местонахождении похищенного памятника Бернесу, прибыв на указанное место, они обнаружили поврежденную скульптуру — неизвестные скрыли ее канаве.

Александр Кодола в Facebook Найденный памятник артисту Марку Бернесу

В пресс-службе отметили, что работает следственно-оперативная группа, полиция продолжает оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к краже.