В масках и с битами. В Ровенской области банда напала на семью

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Ровенском районе пятеро в масках совершили разбойное нападение на семью, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Злоумышленники в балаклавах связали хозяина дома и его жену, а ребенка закрыли в ванной. Разбойники били супругов и требовали деньги. Оставляя дом, забрали почти 19 тыс долларов США", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что около полуночи четвертого мая, когда 35-летний житель села Сентябрьское находился во дворе своего хозяйства, во двор ворвались трое неизвестных в масках, сбили его с ног и начали наносить удары битами по всему телу. "При этом нападавшие на русском языке спрашивали, где деньги, а потом одели наручники", — подчеркивается в сообщении.

rv.npu.gov.ua Разбойное нападение в Ровенской области

В это время еще двое мужчин в балаклавах пошли к дому, где жертвой стала и 31-летняя жена. Ее тоже избили, связали клейкой лентой и требовали деньги.

Затем мужчину привели в дом, где сняли с него наручники, связав руки и ноги удлинителями и веревкой от штор. Женщину отвели в подвальное помещение, а семилетнюю девочку разбойники закрыли в ванной комнате.

Нападавшие добились своего и забрали 18 900 долларов США из сумки хозяина.

После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Первой сумела освободиться женщина, которая сразу сообщила в полицию. Врачи скорой доставили супругов с ушибами головы, мягких тканей лица и ног в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, откуда после оказания помощи были отпущены домой.

По факту разбоя начато досудебное расследование по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

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