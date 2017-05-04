наверх
04.05.201713:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В масках и с битами. В Ровенской области банда напала на семью

    (обновлено: )5111
    Нападавшие забрали из дома жителей Ровенского района почти 19 тысяч американских долларов. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.
    Разбойное нападение в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Ровенском районе пятеро в масках совершили разбойное нападение на семью, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Злоумышленники в балаклавах связали хозяина дома и его жену, а ребенка закрыли в ванной. Разбойники били супругов и требовали деньги. Оставляя дом, забрали почти 19 тыс долларов США", — говорится в сообщении.

    В полиции уточнили, что около полуночи четвертого мая, когда 35-летний житель села Сентябрьское находился во дворе своего хозяйства, во двор ворвались трое неизвестных в масках, сбили его с ног и начали наносить удары битами по всему телу. "При этом нападавшие на русском языке спрашивали, где деньги, а потом одели наручники", — подчеркивается в сообщении.

    rv.npu.gov.ua
    Разбойное нападение в Ровенской области

    В это время еще двое мужчин в балаклавах пошли к дому, где жертвой стала и 31-летняя жена. Ее тоже избили, связали клейкой лентой и требовали деньги.

    Затем мужчину привели в дом, где сняли с него наручники, связав руки и ноги удлинителями и веревкой от штор. Женщину отвели в подвальное помещение, а семилетнюю девочку разбойники закрыли в ванной комнате.

    На месте массовой драки в Николаеве
    novosti-n.org
    Пасхальные "разборки": на месте массовой драки в Николаеве

    Нападавшие добились своего и забрали 18 900 долларов США из сумки хозяина.

    После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Первой сумела освободиться женщина, которая сразу сообщила в полицию. Врачи скорой доставили супругов с ушибами головы, мягких тканей лица и ног в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, откуда после оказания помощи были отпущены домой.

    По факту разбоя начато досудебное расследование по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали международную банду торговцев человеческими органами.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Подготовка к Евровидению
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Певец Андрей Лысиков (Дельфин). Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка