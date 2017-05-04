В Харьковской области в частный дом бросили гранаты

Пресс-службы ГУ НП в Харьковской области

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В поселке Близнюки неизвестные бросили гранаты во двор частного дома, сообщает полиция Харьковской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 мая.

"В результате двух взрывов обломками повреждены окна дома, посечен фасад дома и забор. Пострадавших нет. В ходе осмотра с места происшествия были изъяты металлические осколки от двух гранат "Ф-1", фрагменты запалов с предохранительными рычагами", – рассказали в полиции.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату в одной из харьковских аптек. Также сообщалось, что в Мукачево неизвестные бросили гранату в витрину магазина.