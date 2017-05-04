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    Происшествия

    В Харьковской области в частный дом бросили гранаты

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (24)

    (обновлено: )10611
    Как отмечается, в ходе осмотра с места происшествия были изъяты металлические осколки от двух гранат "Ф-1", фрагменты запалов с предохранительными рычагами. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
    Обстрел жилого дома в Харьковской области
    Пресс-службы ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В поселке Близнюки неизвестные бросили гранаты во двор частного дома, сообщает полиция Харьковской области. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 мая.

    "В результате двух взрывов обломками повреждены окна дома, посечен фасад дома и забор. Пострадавших нет. В ходе осмотра с места происшествия были изъяты металлические осколки от двух гранат "Ф-1", фрагменты запалов с предохранительными рычагами", – рассказали в полиции.

    Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

    Ранее сообщалось, что неизвестный взорвал гранату в одной из харьковских аптек. Также сообщалось, что в Мукачево неизвестные бросили гранату в витрину магазина.

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