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    В Ивано-Франковске студент устроил резню в общежитии

    (обновлено: )46011
    По данным полиции, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, затем подрались. Один из парней взял нож и нанес несколько ударов оппоненту.
    Нож. Архивное фото
    Пресс-служба Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В одном из общежитий в Ивано-Франковске в ночь на среду между двумя студентами произошел конфликт, который закончился ножевыми ранениями у одного из них, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший и подозреваемый проживают по соседству в общежитии семейного типа. Находясь на общей кухне, и, будучи в нетрезвом состоянии, молодые люди поссорились, затем подрались. Один из них — 19-летний, взял нож и нанес им несколько ударов старшему соседу, вызвав проникающие ранения грудной клетки слева, левосторонний гемоторакс, резаные раны грудной клетки справа, полубочной области живота, верхней трети правого бедра", — говорится в сообщении.

    Услышав крики потерпевшего, сбежались соседи, которые, увидев окровавленного парня, вызвали милицию и "скорую". Работники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленника, а пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

    Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

    По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось о поножовщине в одном из одесских трамваев.

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