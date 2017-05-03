В еще одну харьковскую аптеку бросили гранату

ГУ НП
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В помещение аптеки на Салтовском шоссе в Харькове бросили гранату, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Сообщение о происшествии поступило в Немышлянский ОП сегодня около 4:00", — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли детонатор от гранаты РГД-5.
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Информация о происшествии внесена в журнал единого реестра заявлений и сообщений.
Ранее сообщалось, что в марте неизвестный взорвал гранату в одной из харьковских аптек. Также сообщалось, что в Мукачево неизвестные бросили гранату в витрину магазина.