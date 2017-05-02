В Чугуеве нашли повешенным солдата, которого обзывали "сепаром" - блогер

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В воинской части в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего солдата Александра Ткачева из Волновахского района в Донецкой области, пишет блогер pauluskp.

Согласно сообщению, Ткачева призвали в день его рождения, 19 апреля, 22 апреля он уже был в Чугуеве, а 24 апреля — его нашли повешенным на территории воинской части.

"В армию шел с радостью и отказался получать отсрочку, хотя право имел, у него отец инвалид. Фактически пошел добровольцем. В день смерти позвонил родителям и сказал, что в учебке его стали гнобить и называть "сепаром" после того, как узнали, что он из Донбасса", — сказано в сообщении.

Как пишет блогер, ссылаясь на слова родственников, на теле солдата множество гематом и ссадин, "особенно в области половых органов и ягодиц — там все отбито, сплошной синяк, кроме того, гематома на виске".

pauluskp.com Похороны солдата из Донбасса, которого нашли повешенным в Чугуеве

"Родственникам озвучили несколько версий — сначала врали, что у Александра был аппендицит, и он лежал в госпитале, затем начали рассказывать, что он неадекватен. Однако, все односельчане в один голос говорят — нормальный парень, да и как он может быть неадекватным, если медкомиссию и психологические тесты перед армией прошел?" — говорится в сообщении.

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