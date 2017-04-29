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    Происшествия

    В Харьковской области автомобиль насмерть сбил мэра города Дергачи

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    Согласно информации, на улице Железнодорожной водитель автомобиля ГАЗ наехал на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.
    Мэр города Дергачи Александр Лисицкий.
    Страна.ua

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области в результате ДТП погиб мэр города Дергачи Александр Лисицкий.

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    Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Дергачевский отдел полиции сегодня, 29 апреля, около 16.00.

    По предварительным данным, на улице Железнодорожной водитель автомобиля ГАЗ по собственной неосторожности допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает УНИАН.

    На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, свидетели и очевидцы события.

    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на улице Шота Руставели в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус.

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