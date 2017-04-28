ВСУ понесли потери в Донбассе из-за непрекращающихся обстрелов

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Два украинских военных погибли и пять получили ранения в Донбассе в пятницу, сообщили в пресс-центре антитеррористической операции.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля, однако оно так и не состоялось. Позже было достигнуто соглашение о полном прекращении огня в Донбассе в силу 13 апреля. Стороны конфликта вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"С начала суток враг 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины… В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще пять защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.