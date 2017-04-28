Под Хмельницким разгерметизировалась труба газопровода: перекрыты дороги

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Близ села Чернеловка в Хмельницкой области в пятницу произошла разгерметизация трубы магистрального газопровода, в связи с чем перекрыт ряд дорог, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в регионе.

"Травмированных на месте происшествия нет. Сейчас там работают спасатели ГСЧС и работники газовой службы, ликвидируют утечку газа. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", — цитирует агентство УНН сообщение полиции.

По данным полиции, в связи с чрезвычайным происшествием перекрыты некоторые автодороги. В частности, в направлении села Чернеловки на села Заслучное и Красилов, и с села Кютюрженцы в направлении Чернеловки и Красилова.

Ранее сообщалось, что"Нафтогаз" подал в суд на Еврокомиссию из-за решения по газопроводу Opal.