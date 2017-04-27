Тонну янтаря и 125 тыс пачек сигарет "отправили" из Закарпатья в Венгрию

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Венгерские таможенники задержали автомобиль, который выехал из Украины, контрабанду, состоящую из 125 002 пачек сигарет и 916 килограммов янтаря-сырца, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Facebook Юрия Луценко Крупная партия контрабанды янтаря в Венгрию

"Следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору МП "Тиса" Берчи В.В., который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Facebook Юрия Луценко Крупная партия контрабанды сигарет в Венгрию

По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.

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