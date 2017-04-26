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    Происшествия

    В Одессе мотоциклист въехал в группу детей на пешеходном переходе

    (обновлено: )261
    По данным правоохранителей, трое детей (двое 11-летних и один 15-летний) доставлены в больницу. Также госпитализирован пассажир мотоцикла, который наехал на детей.
    На месте наезда мотоциклиста на детей в Одессе
    Патрульная полиция Одессы

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Одессе мотоцикл Suzuki въехал в группу детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле школы, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

    Патрульная полиция Одессы
    На месте наезда мотоциклиста на детей в Одессе

    По данным правоохранителей, трое детей (двое 11-летних и один 15-летний) доставлены в больницу. Также госпитализирован пассажир мотоцикла.

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    Напомним, во вторник на трассе Одесса-Киев произошла авария — рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Киев-Одесса" на полном ходу врезался в автомобиль Suzuki Swift. В результате столкновения погиб ребенок, члены его семьи госпитализированы.

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