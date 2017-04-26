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    Происшествия

    Обещали выколоть глаза: экс-начальник ЖЭка заявил об избиении мэром Днепра

    (обновлено: )42322
    Как отмечается, медики оказывают Сергею Варфоломею первую медицинскую помощь. Тем временем ни Борис Филатов, ни его заместитель пока не комментируют случившееся.
    Мэр Днепра Борис Филатов избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея
    Фото со страницы Дмитрия Хозина в Facebook

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В среду в Днепре мэр Днепра Борис Филатов избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея. Как пишет "Страна.ua", об этом заявил сам Варфоломей.

    Фото со страницы Дмитрия Хозина в Facebook
    Мэр Днепра Борис Филатов избил экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея

    По его словам, он пришел в горсовет, чтобы обсудить с Филатовым программу поддержки ОСМД. Однако обсуждение переросло в серьезный конфликт.

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    "Филатов ударил меня по лицу, а его зам – Михаил Лысенко плевал мне в лицо. Они обещали мне выколоть глаза", — заявил активист.

    Сейчас медики оказывают Варфоломею первую медпомощь. Тем временем ни Филатов, ни Лысенко пока не комментируют случившееся.

    Ранее директор одного из предприятий в Луцке нанес телесные повреждения оператору местной телерадиокомпании во время подготовки сюжета.

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