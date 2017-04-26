ГПУ подозревает сотрудников "Укртрансгаза" в растрате около 140 млн гривен

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины получила доступ к документации филиалов ПАО "Укртрансгаз" в рамках расследования растраты в особо крупных размерах. Об этом свидетельствуют два решения Печерского суда Киева от 19 апреля 2017 года.

"Во время анализа финансово-налоговой отчетности установлено, что после того, как на расчетные счета ЧП "Лимик" поступили денежные средства за выполненные работы от УМГ "Киевтрансгаз" и УМГ "Черкассытрансгаз" ПАО "Укртрансгаз", часть полученных средств была перечислена на расчетные счета предприятия с признаками "транзитности" — ООО "Буднафтогазпром" (код ЕГРПОУ 39946410), которое в свою очередь перечислило денежные средства на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности", — говорится в документе.

Так, установлено, что филиалом УМГ "Киевтрансгаз" УМГ "Черкассытрансгаз" в течение 2016 года проведен ряд госзакупок услуг (ремонт пунктов измерения расхода газа) в компании ООО "Лимик" на общую сумму 90 млн гривен.

Согласно второму решению суда, ГПУ также расследует закупку "Киевтрансгазом" и "Харьковтрансгазом" в течение 2016-2017 годов работ по ремонту зданий и сооружений производственного назначения в компании "Скай Сити Строй" на общую сумму 7,28 млн гривен и компании "Техпромсервис ЛТД" на общую сумму 45 млн гривен.

После расчета заказчика с исполнителем часть денег ушла на счета транзитной "Модуль проект", а оттуда на фиктивные структуры.

В обоих случаях схема вывода средств была аналогичной. В целом согласно материалам дел генпрокуратура подозревает предприятия "Укртрансгаза" в растрате более 140 млн гривен государственных средств при закупке работ по ремонту зданий и сооружений, а также пунктов измерения расхода газа.

В обоих случаях суд удовлетворил ходатайство следователей Генпрокуратуры и предоставил им доступ к запрашиваемым документам.

Ранее руководство НБУ проверяли на причастность к растрате миллиардов. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в помещении Национального банка Украины.