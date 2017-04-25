В Славянске и Гнутово обнаружены схроны с оружием

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружены в районе проведения АТО, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Правоохранители обнаружили схрон в одном из заброшенных зданий в городе Славянск. Оперативники спецслужбы изъяли из него две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный выстрел ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи зарядов разного калибра", — сказано в сообщении.

Второй тайник был обустроен на территории хозяйственного помещения на околице села Гнутово возле Мариуполя. Сотрудники СБУ обнаружили в схроне мину калибра 120 мм, девять гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура.

Продолжаются оперативные действия для установления организаторов тайников.

В середине апреля сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донбассе еще три тайника с боеприпасами.