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    В Славянске и Гнутово обнаружены схроны с оружием

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    Правоохранители обнаружили схрон в одном из заброшенных зданий в городе Славянск, а также на территории хозяйственного помещения на околице села Гнутово возле Мариуполя.
    Схрон с оружием в зоне АТО, обнаруженный 25 апреля 2017
    СБУ

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Два тайника с оружием и боеприпасами обнаружены в районе проведения АТО, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

    "Правоохранители обнаружили схрон в одном из заброшенных зданий в городе Славянск. Оперативники спецслужбы изъяли из него две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный выстрел ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи зарядов разного калибра", — сказано в сообщении.

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    Второй тайник был обустроен на территории хозяйственного помещения на околице села Гнутово возле Мариуполя. Сотрудники СБУ обнаружили в схроне мину калибра 120 мм, девять гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура.

    Продолжаются оперативные действия для установления организаторов тайников.

    В середине апреля сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донбассе еще три тайника с боеприпасами.

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