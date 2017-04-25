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    В Ивано-Франковске мужчина украл 10 пар носков для своих детей

    (обновлено: )12310
    В полиции сообщили, что в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, на которых и зафиксировалась кража. Также сотрудники органов назвали правонарушителя "заботливым папашей".
    Носки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске мужчина украл в одном из магазинов носки для своих детей, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "Инцидент произошел в одном из торговых заведений Ивано-Франковска. Молодой человек решил прихватить десять пар детских носков", — говорится в сообщении.

    В магазине, где установлены камеры видеонаблюдения зафиксировано противоправные действия вороватого посетителя. Поэтому работники заведения сообщили в полицию.

    "На вызов прибыли работники полиции охраны, которые задержали злоумышленника, как установили впоследствии, местного жителя. По поводу совершенного мужчина объяснил, что хотел приобрести носки детям, однако пока не понятно почему вместо купить нужные вещи детям "заботливый папаша" их похитил", — подчеркнули в полиции.

    Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации "кража".

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen в одном из супермаркетов в центре города.

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