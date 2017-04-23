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    Председатель ОБСЕ: сотрудник миссии погиб в ЛНР

    (обновлено: )73302
    Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что гибель сотрудника миссии является шоком для всего ОБСЕ. Также, по его словам, еще один наблюдатель был ранен.
    Министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине.

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    "Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", — говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.

    Он добавил, что также надеется, что "раненый наблюдатель скоро восстановится".

    "Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", — также отметил Курц.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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