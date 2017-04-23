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    Происшествия

    ВСУ сообщили о гибели одного военного и ранении троих в Донбассе

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (150)

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    Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, под огнем оказались населенные пункты Авдеевка, Луганское, Зайцево, Пески, Каменка, Широкино, Марьинка и другие. Обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и вооружения БМП.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. ВСУ зафиксировали 46 обстрелов своих позиций в Донбассе за сутки, один военный погиб, трое были ранены, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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    "За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения", — говорится в сообщении.

    ВСУ сообщили, что под огнем оказались населенные пункты Авдеевка, Луганское, Зайцево, Пески, Каменка, Широкино, Марьинка и другие. Обстрелы велись из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и вооружения БМП.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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