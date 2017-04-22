наверх
22.04.201711:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Украине из-за погоды остаются обесточенными более 200 населенных пунктов

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (50)

    (обновлено: )70
    По состоянию на 7.00 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской – 178, в Днепропетровской – 31, в Харьковской – 16, в Кировоградской – 4.
    Снег в Кропивницком
    zlatopil.com.ua

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Из-за погодных условий в четырех областях Украины остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

    Снегопад в Молдавии
    dse.md
    Снегопады в Молдавии были как живой апокалипсис — Нантой

    Отмечается, что в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.

    По состоянию на 7.00 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской – 178, в Днепропетровской – 31, в Харьковской – 16, в Кировоградской – 4.

    Также сообщается, что на дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано. 

    К ликвидации последствий непогоды привлечено более 2 тыс. человек и 548 единиц техники.

    Напомним, за последнюю неделю в Украине значительно ухудшились погодные условия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Снег в Кропивницком
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Франция накануне выборов президента