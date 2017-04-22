В Украине из-за погоды остаются обесточенными более 200 населенных пунктов

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КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Из-за погодных условий в четырех областях Украины остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины.

По состоянию на 7.00 22 апреля остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской – 178, в Днепропетровской – 31, в Харьковской – 16, в Кировоградской – 4.

Также сообщается, что на дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано.

К ликвидации последствий непогоды привлечено более 2 тыс. человек и 548 единиц техники.

Напомним, за последнюю неделю в Украине значительно ухудшились погодные условия.