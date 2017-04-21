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    Полиция сообщила подробности покушения на мэра Измаила

    (обновлено: )309
    В полиции уже установили, что это самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. К наружной части днища авто его прикрепили с помощью магнита.
    Сотрудники полиции обезвредили взрывное устройство, прикрепленное к авто мэра Измаила
    Пресс-служба полиции

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Измаиле сотрудники полиции обезвредили взрывное устройство, которое было установлено под днищем автомобиля мэра Измаила Андрея Абрамченко, сообщил советник главы Одесской областной полиции Руслан Форостяк. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

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    Взрывное устройство обнаружил один из сотрудников СТО на автомобиле Toyota RAV4. На место происшествия выехал наряд полиции, который оцепил территорию возле данной станции техобслуживания. Также на месте присутствовали медики и спасатели.

    Андрей Абрамченко заявил, что не знает, кому нужно было минировать машину, так как "никому дорогу он не переходил и угроз не получал".

    В полиции уже установили, что это самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. К наружной части днища авто его прикрепили с помощью магнита. Правоохранители решили обезвредить его на месте. Его взорвали.

    В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес.

    Напомним, в минувшем году мэр Старобельска (Луганская область) Владимир Живага был найден с ранением головы во дворе горисполкома, после чего скончался в машине неотложной помощи. Позднее в полиции уточнили, что Живага скончался от ранения в голову и шею.

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