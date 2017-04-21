Полиция сообщила подробности покушения на мэра Измаила

Пресс-служба полиции

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Измаиле сотрудники полиции обезвредили взрывное устройство, которое было установлено под днищем автомобиля мэра Измаила Андрея Абрамченко, сообщил советник главы Одесской областной полиции Руслан Форостяк. Информацию подтвердили в пресс-службе полиции.

Взрывное устройство обнаружил один из сотрудников СТО на автомобиле Toyota RAV4. На место происшествия выехал наряд полиции, который оцепил территорию возле данной станции техобслуживания. Также на месте присутствовали медики и спасатели.

Андрей Абрамченко заявил, что не знает, кому нужно было минировать машину, так как "никому дорогу он не переходил и угроз не получал".

В полиции уже установили, что это самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. К наружной части днища авто его прикрепили с помощью магнита. Правоохранители решили обезвредить его на месте. Его взорвали.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес.

Напомним, в минувшем году мэр Старобельска (Луганская область) Владимир Живага был найден с ранением головы во дворе горисполкома, после чего скончался в машине неотложной помощи. Позднее в полиции уточнили, что Живага скончался от ранения в голову и шею.