Снежный апрель: более 150 населенных пунктов Украины остались без света

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Более 150 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в среду Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередачи обесточены 152 населенных пункта в шести областях", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в Днепропетровской области обесточены 73 населенных пункта, в Харьковской — 38, в Полтавской — 35, в Херсонской — четыре, и по одному в Кировоградской и Запорожской областях.

За минувшие сутки в некоторых областях страны резко похолодало и выпал снег. По информации СМИ, въезд в город Днепр и выезд из него со стороны Запорожья заблокирован из-за большого пробки, образовавшейся в связи с тяжелыми погодными условиями, также снегом замело территорию аэропорта.