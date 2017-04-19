ВСУ сообщают о росте количества обстрелов в зоне АТО, двое военных ранены

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников… За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

По информации штаба АТО, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Так, по словам военных, под огонь минометов калибром 82 миллиметра, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты силовиков вблизи Красногоровки. Кроме того, отмечается, что опорные пункты рядом со Старогнатовкой, Талаковкой и Широкино обстреливались из гранатометов.

ВСУ информируют, что на донецком направлении из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров обстреливались позиции силовиков рядом с населенными пунктами Авдеевка, Каменка и Зайцево. Отмечается, что на луганском направлении под огонь автоматических гранатометов, минометов калибрами 82 и 120 миллиметров попали опорные пункты рядом с Катериновкой.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.