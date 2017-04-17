Во Львове столкнулись грузовой поезд, электровоз и тепловоз

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза произошло во втором парке железнодорожной станции Львов, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел около 4.40.

"В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", — говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

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