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    Происшествия

    Во Львове столкнулись грузовой поезд, электровоз и тепловоз

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    В результате инцидента восемь грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.
    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Столкновение грузового поезда, электровоза и маневрового тепловоза произошло во втором парке железнодорожной станции Львов, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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    Инцидент произошел около 4.40.

    "В результате столкновения 8 грузовых вагонов и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов. Пострадавших нет, задержки движения поездов не было", — говорится в сообщении.

    Причины происшествия устанавливаются. Предварительная причина происшествия — проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

    Ранее сообщалось о ЧП на железной дороге под Волновахой Донецкой области.

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