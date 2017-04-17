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    Происшествия

    В Хмельницкой области неизвестные пытались взорвать предпринимателя

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    По информации Нацполиции Хмельницкой области, взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5.
    Граната РГД-5. Архивное фото
    ГУ НП

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области неизвестные лица пытались взорвать предпринимателя, сообщает полиция Хмельницкой области.

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    "15 апреля после обеда в Староконстантиновский отдел полиции обратился 47-летний житель Киева, который сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе автомобиля Volkswagen Touareg", — говорится в сообщении.

    По информации полиции, предприниматель из Киева приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженная вещь была закреплена с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков. Внешне она очень напоминала боеприпас.

    "На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5. Предмет направлен на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Хмельницкой области", — информирует полиция.

    Напомним, ранее в результате взрыва автомобиля в жилом квартале в центре Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.

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