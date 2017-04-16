Житель Николаевской области выбил двери храма, чтобы поставить свечку

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Николаевской области полиция разбирается с хулиганом, который выбил двери храма, чтобы поставить свечку. Об этом сообщает УНН.

Об инциденте в Новоодесское отделение полиции сообщили около 6:00 в день Пасхи, 16 апреля. 52-летний житель села Троицкое рассказал, что неизвестный мужчина проник на территорию церкви.

На месте выяснилось, что он выбил входную дверь в храм, чтобы зайти в помещение и поставить свечку.

"В связи с тем, что мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами, правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу", — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в пасхальных богослужениях в ночь с 15 на 16 апреля всего приняли участие более 7,8 млн украинцев.