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    Житель Николаевской области выбил двери храма, чтобы поставить свечку

    (обновлено: )37
    Согласно информации, мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами. Поэтому правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Николаевской области полиция разбирается с хулиганом, который выбил двери храма, чтобы поставить свечку. Об этом сообщает УНН.

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    Об инциденте в Новоодесское отделение полиции сообщили около 6:00 в день Пасхи, 16 апреля. 52-летний житель села Троицкое рассказал, что неизвестный мужчина проник на территорию церкви.

    На месте выяснилось, что он выбил входную дверь в храм, чтобы зайти в помещение и поставить свечку.

    "В связи с тем, что мужчина визуально выглядел как человек с психическими расстройствами, правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу", — говорится в сообщении полиции.

    Ранее сообщалось, что в пасхальных богослужениях в ночь с 15 на 16 апреля всего приняли участие более 7,8 млн украинцев.

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