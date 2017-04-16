В Киеве водитель влетел в авто патрульных

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 16 апреля, в Киеве пьяный водитель на своем авто влетел в машину полиции. Об этом сообщает портал Dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на пересечении улиц Дегтяревской и Шамрыло в Киеве.

Столкновение произошло на трамвайных путях. В результате аварии на полицейском авто образовалась вмятина.

Также известно, что водитель Honda сильно выпил перед тем, как сесть за руль, у виновника аварии было 2,57 промилле алкоголя в крови, что в 13 раз превышает норму.

Ранее в пресс-службе отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Харьковской области сообщили, что в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей.