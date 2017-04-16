Экс-бойцы "Беркута" выехали из Украины в целях безопасности - адвокат

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости. Четверо бывших сотрудников харьковского спецподразделения "Беркут" в четверг 13 апреля пересекли украинско-российскую границу и сейчас находятся в России, сообщил РИА Новости их адвокат Валентин Рыбин.

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"Они спокойно пересекли украинско-российскую границу после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования. Учитывая то, что на них оказывается давление со стороны генеральной прокуратуры, некоторые чиновники позволяют себе высказываться в стиле, что не только "беркутов", но и судей, которые посмели их выпустить на свободу, посадим, здесь находиться опасно для них, поэтому они решили обезопасить своё местоположение", — сказал Рыбин.

Он отметил, что экс-беркутовцы законно пересекли границу по внутреннему паспорту, поэтому это нельзя назвать побегом. Сейчас они находятся в России. По словам Рыбина, в Россию уехали бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура намерена объявить в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане, если подтвердится информация об их бегстве в Россию.