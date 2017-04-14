КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. На автодороге Киев — Харьков произошла автомобильная авария с участием трех грузовиков, сообщила Нацполиция в Полтавской области.

Сообщается, что в результате ДТП 41-летний житель Запорожской области получил телесные повреждения.

pl.npu.gov.ua В Полтавской области столкнулись сразу три грузовика

Выездом на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 47-летний водитель грузовика "Рено премиум", житель Днепропетровской области, двигаясь в направлении Киева, совершил столкновение с припаркованным вблизи автозаправки грузовым автомобилем "Мерседес", за рулем которого был 41-летний водитель. После удара грузовик "Мерседес" столкнулся с рядом припаркованным грузовым автомобилем "Вольво" под управлением 34-летнего жителя Киевской области.

pl.npu.gov.ua В Полтавской области столкнулись сразу три грузовика

В результате аварии водитель "Мерседеса" получил телесные повреждения и сейчас находится в реанимационном отделение медицинского учреждения.

Полиция сообщила, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, 13 апреля на трассе Одесса — Киев на территории Любашевского района произошла авария – столкнулись два грузовых автомобиля Iveco EuroStar и Renault Magnum.