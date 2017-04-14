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    Полиция разыскивает пропавшего судью Донецкого апелляционного админсуда

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    Следственным управлением ГУ Нацполиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В полицию Донецкой области поступило сообщение об исчезновении судьи Донецкого апелляционного административного суда. 

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    "12.04.2017 в Главное управление Нацполции в Донецкой области поступило обращение от председателя суда о том, что их сотрудник не вернулся из отпуска", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области. 

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    По информации, распространенной в интернете, его задержали участники незаконных вооруженных формирований. При этом фамилия судьи не называется.

    Следственным управлением ГУНП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в уголовном производстве по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

    Проводится досудебное расследование.

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