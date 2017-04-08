Во Львовской области маршрутка столкнулась с фурой

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В с. Сопошин Львовской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и полуприцепа грузового автомобиля DAF. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, 7 апреля около 13:00 на автодороге международного значения М-09 сообщением Львов — Рава-Русская в с. Сопошин, Жолковского района, водитель маршрутного автобуса БАЗ А079.04 сообщением Львов — Любеля не справился с управлением и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении, передает УНН.

"В результате ДТП в Жолковскую ЦРБ обратились пассажиры этого маршрутного автобуса 1995 г.р., жительница г. Жолква, госпитализирована в Жолковскую ЦРБ; 1986 г.р., жительница с.Вьязова, госпитализирована в Жовковскую ЦРБ; 2009 г.р., житель с.Вязова, госпитализирован в Жолковскую ЦРБ; 1955 г.р., житель Львова, госпитализирован в Жолковскую ЦРБ; 1996 г.р., жительница с.Воля-Высоцкая, госпитализирована в Жолковскую ЦРБ ", — говорится в сообщении.

Еще трем пассажирам была оказана медицинская помощь в Жолковской ЦРБ.

Водитель маршрутного автобуса телесных повреждений не получил, за медпомощью не обращался.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще 31 пострадал в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области (РФ).