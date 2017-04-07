наверх
07.04.201713:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве убили таксиста

    (обновлено: )27102
    Как сообщается, погибший работал таксистом, а во время последней поездки ему нанесли три ножевых ранения. После этого пострадавший проехал еще некоторое расстояние и попросил о помощи.
    Убийство таксиста в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В пятницу ночью, 7 апреля, в Днепровском районе Киева был убит мужчина. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

    Отмечается, что в 2:37 ночи в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Верховного Совета окровавленный мужчина просил помощи у продавщицы ночного ларька.

    espreso.tv
    Убийство таксиста в Киеве
    espreso.tv
    Убийство таксиста в Киеве

    Стражи узнали, что погибший работал таксистом, а во время последней поездки ему нанесли три ножевых ранения. После этого пострадавший проехал еще некоторое расстояние и попросил о помощи.

    Несмотря на это, когда на место прибыла карета скорой помощи, то таксист 1962 года рождения уже умер.

    На месте инцидента работают кинологи и следственно-оперативная группа, ведется следствие.

    Напомним, во Львове полицейский угрожал таксисту пистолетом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ