В Киеве убили таксиста

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В пятницу ночью, 7 апреля, в Днепровском районе Киева был убит мужчина. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Отмечается, что в 2:37 ночи в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Верховного Совета окровавленный мужчина просил помощи у продавщицы ночного ларька.

espreso.tv Убийство таксиста в Киеве

espreso.tv Убийство таксиста в Киеве

Стражи узнали, что погибший работал таксистом, а во время последней поездки ему нанесли три ножевых ранения. После этого пострадавший проехал еще некоторое расстояние и попросил о помощи.

Несмотря на это, когда на место прибыла карета скорой помощи, то таксист 1962 года рождения уже умер.

На месте инцидента работают кинологи и следственно-оперативная группа, ведется следствие.

Напомним, во Львове полицейский угрожал таксисту пистолетом.