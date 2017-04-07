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    Минобороны: ополченцы преднамеренно сорвали отвод сил в Станице Луганской

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (53)

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    В сообщении Минобороны говорится, что вечером в четверг "незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" со стороны населенного пункта, расположенного на Горе князя Игоря".
    Ситуация в Станице Луганской
    Татьяна Погукай/Facebook

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Силовики обвинили ополченцев в срыве разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, которое Киев планировал на 9 апреля, говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины в пятницу.

    Как заявили в МО, поскольку режим полной тишины на этом участке фиксировался в течение более четырех суток, штаб АТО в Донбассе в четверг провел координационное совещание по вопросу разведения сил и средств на данном участке 9 апреля.

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    "Однако 6 апреля в период с 20.05 до 20.40 незаконные вооруженные формирования осуществили обстрел участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" со стороны населенного пункта, расположенного на Горе князя Игоря, с применением большого крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия. Данный факт свидетельствует о преднамеренном… срыве… разведения сил и средств на указанном участке", — заявили в ведомстве.

    При этом в Минобороны сообщили, что Киев готов к отводу, если будет соблюден семидневный режим тишины.

    На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

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    Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в четверг заявили, что отвод сил на этом участке возможен только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней.

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