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    В Киеве на станции метро "Лыбедская" задержали мужчину с арсеналом ножей

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    по информации Нацгвардии, на станции метро "Лыбедская" военный наряд задержал мужчину, у которого во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера.
    В Киеве на станции метро Лыбедская задержали мужчину с арсеналом ножей
    Нацгвардия Украины

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Лыбедская" задержали мужчину с арсеналом ножей разного размера, сообщается на сайте Национальной гвардии Украины.

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    "5 апреля вечером на станции метро "Лыбедская" военный наряд задержал мужчину, у которого во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера. Задержанного передали сотрудникам полиции в ближайший участок", — говорится в сообщении.

    Ранее пресс-служба киевской полиции сообщала, что на киевской станции метро "Вокзальная" сотрудники полиции обнаружили у подозрительного мужчины пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, 100 патронов и два ножа.

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