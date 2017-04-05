Ополченцы обстреляли Авдеевку, ранен пожилой мужчина - Жебривский

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы в среду обстреливают жилые кварталы Авдеевки, ранен местный житель, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Оккупанты снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки с минометов и ДШК (крупнокалиберный станковый пулемет). Это у них такой режим прекращения огня! В старой Авдеевке на улице Шевченко осколочное ранение правого плеча получил 62-летний житель. Мина разорвалась во дворе частного дома", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

По его данным, мужчину уже перевезли в городскую больницу. "Обстрел города продолжается", — добавил Жебривский.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.