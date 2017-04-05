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    Силовики заявляют об обострении ситуации и о новых обстрелах в Донбассе

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    Донбасс: пасхальное перемирие (39)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Широкино, Павлополь, Водяное, Марьинку, Гнутово и Новотроицкое из минометов и гранатометов различных систем.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по их позициям.

    "Ситуация в районе проведения АТО обостряется… За минувшие сутки произошло 54 обстрела… пятеро военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

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    По данным военных, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Красногоровку, Широкино, Павлополь, Водяное, Марьинку, Гнутово и Новотроицкое из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевой машины пехоты.

    На донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Опытного, Невельского, Верхнеторецкого, Бутовки и Троицкого.

    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минск: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе – к Пасхе

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового орудия ополченцы обстреляли Крымское и Лобачево.

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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