Близ Марьинки произошло боестолкновение, ополченцы понесли потери

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В районе Марьинки Донецкой области состоялось боевое столкновение с ДРГ ополченцев, сообщает во вторник вечером пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО).

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Сегодня, 4 апреля, в районе Марьинки состоялось боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника. Группа боевиков, по направлению населенного пункта Трудовое, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории, пыталась приблизилась к нашим позициям. Скрытое передвижение противника было обнаружено. Командиром бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, было принято решение на применение оружия. Под натиском огня, противник ведя огонь, отошел@, — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в Facebook.

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Силовики уточнили, что после доразведки на участке боевого столкновения "было найдено тело боевика с оружием и боеприпасами, без документов".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.